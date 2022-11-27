الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات "يدا بيد" في اليرموك لوقف العنف ضد النساء

المفرق : إطلاق حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية

وزير التربية : التوجه بأن يبدأ التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني

السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك الإصلاحية

اختتام دورة حول الديموقراطية والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

الأحد، 27-11-2022 11:44 م

المفرق : إطلاق حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

11202216192521296595035


الوكيل الاخباري - انطلقت في جامعة آل البيت اليوم الأحد حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة مركز دراسات المرأة بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ودائرة النشاط الثقافي والاجتماعي في عمادة شؤون الطلبة.

وأشار نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور بسام المحاسنة إلى إنجازات المرأة في مختلف المحافل والميادين، معتبرا أن الوقوف إلى جانبها في مناهضة العنف النفسي والجسدي يؤيده المجتمع وتحميه القوانين، وأن تكريم المرأة هو من صلب تعاليم ديننا الحنيف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202227182744509446795

دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية

ww

وزير التربية : التوجه بأن يبدأ التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني

w

السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك الإصلاحية

1020224231827406324652

اختتام دورة حول الديموقراطية والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

e

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الأمن العام

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

أخبار متعلقة
w

بحث استحداث ملاعب لذوي الإعاقة في جامعة آل البيت

image (99)

المستقلة للانتخاب تطلق وحدة تمكين المرأة

11202213225737806444422

آل البيت تطلق مبادرة ازرع من أجل زميلك

1120228235732706378618

آل البيت تبحث ريادة الأعمال مع جامعة ليدز وتدريب خريجيها مع المفرق التنموية

7

تحذير هام صادر عن جامعة حكومية

9319c843-7619-4fbc-835d-c9f0f5ffc56a

ورشة عمل حول مخاطر الفيضانات والسيول في جامعة آل البيت