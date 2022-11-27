المفرق : إطلاق حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

الوكيل الاخباري - انطلقت في جامعة آل البيت اليوم الأحد حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة مركز دراسات المرأة بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ودائرة النشاط الثقافي والاجتماعي في عمادة شؤون الطلبة.



وأشار نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور بسام المحاسنة إلى إنجازات المرأة في مختلف المحافل والميادين، معتبرا أن الوقوف إلى جانبها في مناهضة العنف النفسي والجسدي يؤيده المجتمع وتحميه القوانين، وأن تكريم المرأة هو من صلب تعاليم ديننا الحنيف.

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