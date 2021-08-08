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الأحد، 08-08-2021 12:29 م

المفرق: اتلاف دجاج فاسد في احد مطاعم الخالدية

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الوكيل الاخباري- اتلفت بلدية الخالدية، مساء أمس السبت، كمية من الدجاج الفاسد في احد المطاعم، بالإضافة الى كميات من العصائر منتهية الصلاحية بمحل تجاري.

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وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور مخلد الحماد، إن كوادر الدائرة الصحية في البلدية، وخلال احدى جولاتها التفتيشية امس، وعند الدخول الى احد المطاعم والكشف على الدجاج الذي كان موضوعا في الشواية لبيعه للمواطنين، تبين انه فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري.


واوضح اليوم الاحد، ان الكوادر قامت باتلاف كمية الدجاج الفاسد، كما تم تحرير مخالفة بحق صاحب المطعم، تمهيدا لتحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.


واضاف انه وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، كثفت كوادر الصحة في البلدية من جولاتها التفتيشية الميدانية على المطاعم والمحال التجارية، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية الواجب توافرها في ظل الظروف المناخية السائدة حاليا.


ودعا اصحاب المحال والمطاعم الى الالتزام بتعليمات السلامة العامة والشروط الصحية وعدم عرض او تسويق اي منتج منتهي الصلاحية او غير صالح للاستهلاك البشري، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

 




 

 


 

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