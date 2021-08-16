الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

أوزبكستان: 46 مروحية وطائرة عسكرية أفغانية انتهكت أجواءنا

سعيّد: حرية التنقل مكفولة لكل التونسيين إلا المطلوبين للعدالة

تشاووش أوغلو يصل الأردن في زيارة رسمية

الحنيطي يبحث التعاون والتنسيق العسكري مع النرويج

قبول استقالة البراري من اللجنة الملكية

بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء دولة هناك

هولندا تجلي موظفي سفارتها في كابول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

تواصل انطلاق المعسكرات والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات

بريطانيا تعتزم استضافة اجتماع دولي يناقش الوضع بأفغانستان

الإثنين، 16-08-2021 11:42 م

المفرق: اطلاق مشروع شبابي للتصدي للتمييز بفلسطين والأردن

w


 الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية / الأردن بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات / رام الله وبتمؤيل من مؤسسة روزا لوكسبورج اليوم الاثنين، مشروع تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تعزيز فهم الشباب والشابات الفلسطينيين والأردنيين للعنف القائم على التمييز، واحترام مبدأ عدم التمييز واعتباره مسألة جوهرية لوفاء الدولة بالتزاماتها في المنظومة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة لتمكين الشباب والشابات في البلدين لإنشاء مبادرات اجتماعية ومنتدى للشباب بهدف مناهضة العنف القائم على التمييز في المجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

تشاووش أوغلو يصل الأردن في زيارة رسمية

q

الحنيطي يبحث التعاون والتنسيق العسكري مع النرويج

s

قبول استقالة البراري من اللجنة الملكية

w

تواصل انطلاق المعسكرات والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات

العقبة

ورشة تدريبية بالعقبة حول تصنيف وإدارة البيانات الحكومية

8202114212640396890503

عجلون : زها الثقافي يحتفل باليوم العالمي للشباب

أخبار متعلقة
w

العقبة ..أولياء أمور يدعون إلى دعم مركز التوحد ليستمر بتعليم أبنائهم

7202116103059546382137

إطلاق حملة لرعاية الأطفال الأيتام بالكرك

320212319046955510378

انطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السرطان في مخيم الزعتري

w

إربد: جلسة تحقق وكسب تأييد لتقرير مراقبة الأداء البرلماني

f

اختتام أعمال المؤتمر الشبابي الأردني للمناخ 2021

w

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن