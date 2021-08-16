المفرق: اطلاق مشروع شبابي للتصدي للتمييز بفلسطين والأردن

الوكيل الاخباري -

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أطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية / الأردن بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات / رام الله وبتمؤيل من مؤسسة روزا لوكسبورج اليوم الاثنين، مشروع تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن.ويهدف المشروع إلى تعزيز فهم الشباب والشابات الفلسطينيين والأردنيين للعنف القائم على التمييز، واحترام مبدأ عدم التمييز واعتباره مسألة جوهرية لوفاء الدولة بالتزاماتها في المنظومة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة لتمكين الشباب والشابات في البلدين لإنشاء مبادرات اجتماعية ومنتدى للشباب بهدف مناهضة العنف القائم على التمييز في المجتمع.