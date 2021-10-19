المفرق : افتتاح مبادرات برنامج رايس في مركز شباب رحاب

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب محافظة المفرق في مركزي شباب رحاب مبادرات برنامج رايس، بحضور ممثلين من هيئة أجيال السلام ومنسقي البرنامج ورؤساء المراكز المعنية وممثلي الشرطة المجتمعية.



وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري خلال الافتتاح، إن البرنامج الذي تقدمه هيئة أجيال السلام بالتعاون مع وزارة الشباب يهدف إلى انشاء جيل من الشباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن تحالف رايس يعمل من خلال مجموعة منظمات، منها هيئة أجيال السلام التي تعمل على الفن والرياضة.

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