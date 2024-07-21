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الأحد، 21-07-2024 11:36 ص

"المفرق الكبرى" أول بلدية تبث نشرة إخبارية تلفزيونية رقمية بلغة الإشارة

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الوكيل الاخباري- بدأت بلدية المفرق الكبرى، ببث أول نشرة إخبارية تلفزيونية رقمية بلغة الإشارة عبر منصاتها، حيث تعتبر البلدية الأولى على مستوى المملكة تقوم ببث مثل هذه النشرات الإخبارية.

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وقال رئيس البلدية ناصر الدين أخو رشيدة الخزاعلة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن البلدية مستمرة في مواكبة متطلبات العمل الإعلامي الرقمي بجهود القائمين على تنفيذ هذه النشرة وبالخبرات الصحفية المؤهلة لهذه الغاية، مؤكدا أن توفر استديو إعلامي رقمي والذي يشرف عليه نخبة من أصحاب الكفاءات الإعلامية المتخصصة في هذا المجال من أسباب نجاح هذه النشرات الإخبارية.


ونوه إلى أنه سيكون هناك خطة إعلامية طموحة في المستقبل القريب.


ويشرف على إعداد وتقديم النشرات الإخبارية الرقمية بلغة الإشارة اختصاصي الإعلام الرقمي الدكتور يوسف المشاقبة، وفريق عمل التلفزيون الرقمي أحمد النعيمي، والمخرج ظاهر الخزاعلة، ومترجم الإشارة ابراهيم الشلبي، والمصور يعقوب حداد.


يشار إلى أن بلدية المفرق الكبرى كانت أولى بلديات المملكة التي أطلقت نشراتها الإخبارية الرقمية الأسبوعية، وفق أساليب ومعايير العمل الصحفي المهني المحترف لإيصال الرسالة الإعلامية المطلوبة.

 




 

 


 

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