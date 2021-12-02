المفرق : بحث سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - بحث محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الخميس، مع رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان وأعضاء الغرفة وعدد من الأجهزة الأمنية والمعنية، سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وأكد النجادا أهمية العمل التشاركي لإزالة العقبات كافة التي تواجه العمل بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين دون أية عوائق بالتزامن مع استمرارية العمل والإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ما يتطلب الالتزام الكامل من قبل المواطنين والتجار بإجراءات السلامة العامة.

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