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الخميس، 14-10-2021 04:03 م

المفرق: بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بآلية صرف الأعلاف

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الوكيل الاخباري- بدأت مديرية صناعة وتجارة المفرق، بتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بصرف الأعلاف لأصحاب حيازات المواشي.

وقال مدير صناعة وتجارة المفرق علي الصياحين الخميس، إنه تم البدء بصرف الأعلاف لأصحاب دفاتر حيازات المواشي ذاتهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، لافتا النظر إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان وصول تلك الأعلاف لمستحقيها والحيلولة دون التلاعب بها من أصحاب الحيازات الوهمية.

وبين أن الإجراءات الجديدة تتضمن إمكانية حصول أصحاب المركبات ممن يعملون على إيصال وشحن الأعلاف لمستحقيها الحصول على وكالة من صاحب الحيازة تخوله استلام مخصصاته، وبما لا يتجاوز حصوله على 3 توكيلات مصدقة بشكل رسمي.

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