المفرق: بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بآلية صرف الاعلاف

الوكيل الإخباري - بدأت مديرية صناعة وتجارة المفرق، بتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بصرف الأعلاف لأصحاب حيازات المواشي.

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وقال مدير صناعة وتجارة المفرق المهندس علي الصياحين اليوم الخميس، أنه تم البدء بصرف الاعلاف لأصحاب دفاتر حيازات المواشي ذاتهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، لافتا الى ان هذه الاجراءات تهدف لضمان وصول تلك الأعلاف لمستحقيها والحيلولة دون التلاعب بها من قبل أصحاب الحيازات الوهمية.



وبين أن الإجراءات الجديدة تتضمن امكانية حصول اصحاب المركبات ممن يعملون على إيصال وشحن الأعلاف لمستحقيها الحصول على وكالة من صاحب الحيازة تخوله استلام مخصصاته وبما لا يتجاوز حصوله على 3 توكيلات مصدقة بشكل رسمي.

