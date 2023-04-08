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السبت، 08-04-2023 09:25 م

المفرق: تحرير 23 مخالفة لمحال تجارية منذ بداية رمضان

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق منذ بداية شهر رمضان المبارك 23 مخالفة بحق محال تجارية ونتافات دواجن، وفقا للقائم بأعمال المديرية كمال أبو عاشور.

وقال أبو عاشور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المديرية حررت مساء أمس 3 مخالفات بحق محال تجارية؛ نظرا لعدم إعلانها الأسعار خلافا لقرار وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة لهذا اليوم.

وبين أن المخالفات تنوعت ما بين مخالفة البيع بسعر أعلى من السعر الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة لاسيما فيما يخص أسعار الدجاج الحي في حين شملت باقي المخالفات عدم إعلان الأسعار بشكل واضح للزبائن.

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