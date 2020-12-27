المفرق: تصدير 500 ألف راس من الأغنام للسوق الخليجية منذ بداية العام

الوكيل الاخباري -

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قال مدير زراعة المفرق الدكتور عماد العياصرة، إن مربي الثروة الحيوانية في محافظة المفرق وبالتنسيق مع المديرية، صدروا 500 ألف رأس من الأغنام الى الأسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي.وبين العياصرة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، ان عملية التصدير تمت بحسب الاشتراطات الصحية التي تطلبها الاسواق الخارجية، من خلال حجر الأغنام 21 يوما في محجر المفرق وخضوعها للإشراف الصحي، وتحصينها ضد الامراض والامراض الوبائية، ومنحهاشهادة خلو امراض، مشيرا الى ان عمليات التصدير شملت اغلب الاسواق الخليجية.ولفت الى أن المردود المالي من تصدير الخراف يسهم برفد الاقتصاد الوطني، ويحسن من دخول مربي الثروة الحيوانية، وينعكس ايجابا على المزارعين للاستمرار في القطاع الذي يعتمد عليه غالبية سكان المحافظة.