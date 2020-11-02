المفرق: ثلاث إصابات جديدة بكورونا في بلدية الخالدية

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس بلدية الخالدة فرج العزازمة أن نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها فرق الاستقصاء الوبائي في المفرق لموظفي البلدية أسفرت عن اكتشاف 3 إصابات جديدة ما يرفع عدد الإصابات الكلي بين كوادر البلدية إلى 4 إصابات.وقال العزازمة اليوم الاثنين إن الوضع الحالي تطلب عزل المصابين منزليا، واتخاذ اجراءات وقائية واحترازية لكي لا ينتشر المرض بين الموظفين والمواطنين على حد سواء.واوضح لوكالة الانباء الاردنية أن البلدية ستستقبل المراجعين من المواطنين وتقديم اعمالها وخدماتها خصوصا ما يتعلق بالبيئة، لافتا إلى أن كوادر البلدية نفذت حملة تعقيم للمبنى للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.