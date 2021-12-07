المفرق : جلسات حول العنف ضد النساء بالمجال السياسي



الوكيل الاخباري - عقدت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية في محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، عدة جلسات بعنوان معا لإنهاء العنف ضد النساء في المجال العام والسياسي بهدف تمكين النساء والفتيات وبناء قدراتهن.



وتأتي الجلسات بالتزامن مع الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة " حملة الـ 16 " وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة بلان انترناشونال بهدف توضيح الجوانب القانونية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهن وتكوين مجموعة دعم نسائية .

اضافة اعلان