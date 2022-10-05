المفرق : حلقة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار السابق مهند شحادة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني يتمثل في النمو الذي ينجم عنه عدم توفر فرص عمل للباحثين والعاطلين عن العمل.



وأضاف خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن بالمفرق في بلدية أم الجمال اليوم الأربعاء، والتي جاءت تحت عنوان "مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي" أن أي نمو في الاقتصاد بنسبة أقل من 6.5 بالمئة لا يعتبر نموا بالمعنى الحقيقي، لافتا إلى أن كثرة الخطط المتعلقة بالتحديث الاقتصادي أدت إلى عدم حدوث انجاز على أرض الواقع.

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