الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 10:30 م

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

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الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وجمعية الغسق للثقافة والتراث، بالتعاون مع مديرية شباب المفرق، اليوم الخميس في مركز شابات المفرق النموذجي جلسة توعوية بعنوان: "أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية الأردنية".

وأكدت مديرة مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، الدكتورة ميسون تليلان، أهمية إقبال الشباب على الأحزاب والتخفيف من المخاوف لدى البعض منهم بالاقتراب منها نظرًا لأن الانضمام للأحزاب أصبح ضرورة ملحة بالمشاركة في عملية الإصلاح والتطوير في جميع المجالات التي تخدم المواطن والمصلحة العامة.

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