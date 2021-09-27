المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور هاني الشوره ان البلدية تعمل على وضع خطط وتصورات بديلة وصولا لحل جذري لظاهرة انتشار البسطات داخل السوق التجاري بالمحافظة.

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واضاف اليوم الاثنين، ان البلدية جادة في حل هذه المعضلة، موضحا أنه تم الايعاز للجهات ذات العلاقة في البلدية بوضع الحلول المقترحة لهذه المشكلة وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يحافظ على مصالح الآخرين.

وبين الشوره انه سيتم العمل ضمن تشاركية وفريق عمل واحد مع الجهات المعنية في المحافظة للوصول إلى تصويب الأسواق في المدينة والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا ضرورة العمل على تصويب البسطات العشوائية ومنع الباعة المتجولين القادمين من مناطق أخرى بعرض بضائعهم في الأماكن غير المخصصة والتي تشكل عائقا كبيراً للمواطنين.