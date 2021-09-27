الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

انقطاع المياه عن حي في عمان منذ 17 عام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

الإثنين، 27-09-2021 02:02 م

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

603877_187808


الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور هاني الشوره ان البلدية تعمل على وضع خطط وتصورات بديلة وصولا لحل جذري لظاهرة انتشار البسطات داخل السوق التجاري بالمحافظة.

اضافة اعلان


واضاف اليوم الاثنين، ان البلدية جادة في حل هذه المعضلة، موضحا أنه تم الايعاز للجهات ذات العلاقة في البلدية بوضع الحلول المقترحة لهذه المشكلة وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يحافظ على مصالح الآخرين.

 

وبين الشوره انه سيتم العمل ضمن تشاركية وفريق عمل واحد مع الجهات المعنية في المحافظة للوصول إلى تصويب الأسواق في المدينة والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا ضرورة العمل على تصويب البسطات العشوائية ومنع الباعة المتجولين القادمين من مناطق أخرى بعرض بضائعهم في الأماكن غير المخصصة والتي تشكل عائقا كبيراً للمواطنين.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

عمال-زراعة-يقومون-بتوضيب-ثمار-البندورة-في-صناديق-خشبية-على-ضفاف-إحدى-المزارع-في-الأغوار-أرشيفية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

أمانة عمان

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

92021191511737224439

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

920211312256939944345

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

أخبار متعلقة
مستشفى

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى المفرق

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

فلوس 1

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

920211610428654598258

محافظ المفرق يتفقد مستشفيي المفرق والنسائية والأطفال

f

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

كهرباء 3

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء