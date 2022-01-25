المفرق: دعوة المزارعين لتسميد زراعاتهم لمقاومة أثر الصقيع

الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين في المحافظة إلى تسميد زراعاتهم بالبوتاسيوم والمغنسيوم، والتي تعد من أفضل وسائل المقاومة النسبية للصقيع في النبات.



وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك أنواعاً من الأسمدة الذائبة تُباع لهذا الغرض، وتتكون من 40 بالمئة بوتاسيوم و6 بالمئة مغنسيوم و5 بالمئة كبريت، وتعد من أنجع الوسائل لحمايات النباتات من أضرار الصقيع بالتزامن مع إغلاق الثغور في البيت البلاستيكي والري على فترات متقاربة.

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