المفرق: مراكز شبابية تعقد عددا من ورش العمل

الوكيل الاخباري -

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نظم مركز شابات المفرق، الأحد، ورشة من خلال تطبيق "زووم" عن الحركة الكشفية.واشار المدرب جهاد الرويلي الى برامج الحركة الكشفية وأهدافها وواجبات رئيسات الطلائع ومنهاج المرشدات المتقدم.كما نظم مركز شابات ام النعام ورشة عمل عن ريادة الأعمال عرض خلالها المدرب محمد العليمات لقصص نجاح في ريادة الأعمال وجوانب مهمة في الريادة كالتميز والإبداع.بدوره، نظم مركز شباب بلعما ورشة عمل عن مواقع التواصل الاجتماعي ناقش خلالها المدرب زهير الخوالدة إيجابيات مواقع التواصل وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية استغلالها بالطريقة المثلى.فيما نظم مركز شباب الدجنية ورشة عن الشباب وأهمية التنمية المستدامة.