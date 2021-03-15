الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البحرين: إعادة فتح قطاعات أغلقت بسبب كورونا

الكرك: ورشة تدريبية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية

المفرق: مراكز شبابية تعقد عددا من ورش العمل

استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات - وثيقة

توقع تلقي 34 ألف شخص اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين

ايطاليا: ارتفاع معدل الحالات الايجابية لكورونا

الكرك.. وفاة فتى غرقاً في بركة تجمع مياه أمطار

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

وزارة الأشغال تعلق الدوام في مديرية أشغال الطفيلة

طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

الإثنين، 15-03-2021 12:05 ص

المفرق: مراكز شبابية تعقد عددا من ورش العمل

f368e1600b86d7eb4880c42be80473b0


الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المفرق، الأحد، ورشة من خلال تطبيق "زووم" عن الحركة الكشفية.
اضافة اعلان

واشار المدرب جهاد الرويلي الى برامج الحركة الكشفية وأهدافها وواجبات رئيسات الطلائع ومنهاج المرشدات المتقدم.

كما نظم مركز شابات ام النعام ورشة عمل عن ريادة الأعمال عرض خلالها المدرب محمد العليمات لقصص نجاح في ريادة الأعمال وجوانب مهمة في الريادة كالتميز والإبداع.

بدوره، نظم مركز شباب بلعما ورشة عمل عن مواقع التواصل الاجتماعي ناقش خلالها المدرب زهير الخوالدة إيجابيات مواقع التواصل وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية استغلالها بالطريقة المثلى.
فيما نظم مركز شباب الدجنية ورشة عن الشباب وأهمية التنمية المستدامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
174573_8_1603367706

الكرك: ورشة تدريبية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية

w

استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات - وثيقة

32021111937678609836

توقع تلقي 34 ألف شخص اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

www

وزارة الأشغال تعلق الدوام في مديرية أشغال الطفيلة

سلط

طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

أخبار متعلقة
w

استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات - وثيقة

320213171238433872432

تعليق الدوام في مديريتي أشغال عجلون والمفرق غداً الخميس

2202121191555880125754

المفرق: ضبط 3 أشخاص خالفوا شروط العزل المنزلي

306702_56_1613908883

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

2202110123327772849350

انقطاعات كهربائية مبرمجة في المفرق غدا

main_image60129e19273e9

المفرق: 50 مخالفة بحق محال وأفراد خلال الشهر الجاري