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الثلاثاء، 16-03-2021 02:20 م

المفرق: نسبة إشغال أسرة كورونا لم تتجاوز 1%

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الوكيل الإخباري- قال محافظ المفرق ياسر العدوان، الثلاثاء، إن نسبة إشغال أسرة فيروس كورونا في المحافظة لم تتجاوز 1%.
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وأضاف أن "الحالات التي تستدعي حالتها عناية طبية يتم نقلها إلى مستشفى إربد الميداني كما تضم المستشفيات في محافظة المفرق 60 سريراً للعزل منها 9 أسرة للعناية الحثيثة".

وأشار العدوان إلى أن "سعة المستشفيات من الأكسجين تعد جيدة وتكفي المحافظة إلى مدة 3 أسابيع في كافة المستشفيات والبالغ عددها 4 مستشفيات حكومية".

وقام العدوان بجولة للمستشفيات الحكومية لتفقد مرافقها ومتابعة تعيين متصرف في كل مستشفى بناءا على توجيهات وزير الداخلية لمتابعة القضايا التي تهم المواطنين بغض النظر عن طبيعتها.

وبين المحافظ أن الحكام الإداريين يعملون على مدار الساعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تطبيق أوامر الدفاع ومراقبة الأسواق، موضحاً أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.

من جانب آخر أكّد العدوان على تطبيق القانون فيما يتعلق بمظاهر الاحتجاجات ولن يسمح بخرق أوامر الدفاع بأي شكل من الاشكال خصوصا بالظرف الحالي الذي تشهده المملكة من تسجيل ارقام مرتفعة بالإصابات.

 




 

 


 

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