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الأربعاء، 11-08-2021 03:04 م

المفرق : وقف ضخ المياه عن مناطق بلدية الخالدية

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الوكيل الاخباري- اعلنت إدارة مياه المفرق عن وقف ضخ المياه عن مناطق بلدية الخالدية بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود عكورة في المياه.

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وقال مدير الادارة الدكتور باسل بصبوص إن الادارة اوقفت الضخ من البئرين اللذين تزودان الخالدية بالمياه احترازيا جراء وجود عكورة بالمياه، مشيرا الى انه تم اخذ عينات مياه من البئرين وجرى ارسالهما الى المختبرات المركزية في العاصمة عمان لغايات الفحص.


واضاف انه جرى اخذ عينات مياه اخرى من قبل مديرية الشؤون الصحية في محافظة المفرق لنفس الغاية، مشيرا الى انه يتم انتظار نتائج تلك العينات.


وقال ، إنه نظرا لذلك ولسد احتياجات المواطنين في المنطقة فقد جرى تزويدهم بالمياه من منطقة الظليل وبواقع 250 مترا مكعبا في الساعة وهي نفس الكمية التي كان يتم ضخها من البئرين قبل توقف ضخهما، مشيرا الى ان عملية تزويد مناطق الخالدية بالمياه لن تتأثر وستتم وفقا لنظام الدور المعول به في عملية تزويد المشتركين بالمياه .

 

 




 

 


 

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