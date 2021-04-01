المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- تلقى 13663 شخصا في محافظة المفرق اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق عمليات التلقيح.

اضافة اعلان



وقال مدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات، اليوم الخميس، ان اعطاء اللقاح يتم من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية وتشمل مركز الامراض الصدرية ومركز صحي الخالدية ومركز صحي الزعتري ومستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الشمالية الحكومي ومخيم الزعتري اضافة الى الفرق الجوالة.



ودعا عليمات المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من خلال المنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على اللقاح، والالتزام بوسائل السلامة العامة كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى.



واضاف، ان نسبة الاقبال على اخذ اللقاحات المتوفرة تعتبر جيدة جدا، الامر الذي ينم عن الوعي المجتمعي بأهمية اخذ هذه اللقاحات للحد من انتشار الوباء.