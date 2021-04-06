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الثلاثاء، 06-04-2021 03:33 م

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

لقاح-الانفلونزا


الوكيل الاخباري- بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في محافظة المفرق 16 ألف شخص.

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وقال مدير صحة المحافظة الدكتور هاني عليمات ، اليوم الثلاثاء، إن عملية إعطاء اللقاح تجري من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية، وتشمل مركز الأمراض الصدرية ومركز صحي الخالدية ومركز صحي الزعتري ومستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الشمالية الحكومي ومخيم الزعتري، إضافة إلى الفرق الجوالة.


ودعا المسجلين على المنصة الخاصة بأخذ اللقاح إلى الالتزام بالمواعيد المقررة بالتسجيل للحصول على اللقاح، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة العامة كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى في مراكز تلقي اللقاح.


وبين عليمات أن نسبة الإقبال على أخذ اللقاحات المتوفرة تعتبر جيدة جدا، ما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية أخذ هذه اللقاحات.

 




 

 


 

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