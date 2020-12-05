السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 02:24 م

المفرق : 2,150 مليون دينار لاستحداث مبنى جديد للأحوال المدنية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي في مجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع استحداث مبنى جديد لدائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة، بقيمة مليونين و150 الف دينار، ضمن موازنة عام 2021 .

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واضاف ان المبنى الجديد سيكون عوضا عن المبنى الحالي الذي لم يعد يفي بالغرض جراء موقعه غير المناسب ووجوده في الطابق الاول ما يشكل عائقا امام المراجعين من كبار السن لاتمام معاملاتهم الى جانب الازدحام في اروقة المبنى وعدم وجود اماكن مجانية لاصطفاف مركبات المراجعين والموظفين على حد سواء.

 

واكد زيادنة ان مشروع مبنى الاحوال المدنية والجوازات الجديد في المفرق سيسهم بشكل كبير بحل جميع الاشكالات التي تواجه المراجعين من حيث سعة المبنى ورفده بجميع احتياجاته التي تسهل عملية انجاز المعاملات بمختلف اشكالها . الى ذلك، اوضح ان نسبة الانجاز في مشروع مبنى محافظة المفرق وقاعة اجتماعاتها والبالغ كلفته مليون و200 الف دينار بلغت 60 بالمئة، متوقعا ان يتم الانتهاء من المشروع منتصف العام المقبل.


ولفت الى انه تم كذلك تخصيص مبلغ 60 الف دينار من موازنة مجلس المحافظة للاعوام من 2021 - 2123 لمشروع صيانة ابنية في مختلف ارجاء المحافظة.


 




 

 


 

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