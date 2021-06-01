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المفرق: 37 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بالأسعار

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الثلاثاء، 01-06-2021 01:13 م

المفرق: 37 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بالأسعار

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الوكيل الإخباري- حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق خلال شهر أيار الماضي، 37 مخالفة لأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بالأسعار، وعدم ابرازها بشكل واضح للمستهلكين.

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وقال مدير المديرية المهندس علي الصياحين اليوم الثلاثاء، إن الفرق التفتيشية في المديرية نفذت جولات ميدانية على المنشآت التجارية والأسواق ومحال الخضار والفواكه في المحافظة، وقامت بتحرير المخالفات لغير الملتزمين بقوانين الدفاع والصناعة والتجارة والسقوف السعرية وابرازها بشكل واضح للعيان.


ودعا الصياحين، اصحاب المحال التجارية للالتزام بالأسعار التي يتم تحديدها لهم من قبل الجهات المعنية، واظهار تلك الاسعار للمواطنين، لتجنبهم المساءلة القانونية وتحرير المخالفات بحقهم.

 




 

 


 

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