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الأحد، 03-10-2021 03:24 م

المفرق: 5 دورات تدريبية في القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري - انطلقت في معهد تدريب مهني المفرق 5 دورات تدريبية في القطاع الزراعي.

وقال مدير معهد التدريب المهني في المفرق، الدكتور يوسف الشريدة، اليوم الأحد، إن هذه الدورات تأتي ضمن اتفاقية تدريب وتشغيل الشباب في القطاع الزراعي بين وزارتي الزراعة والعمل ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بالتعاون والتنسيق بين معهد تدريب مهني المفرق ومديريات زراعة المفرق والبادية الشمالية الغربية والشرقية ومديرية شباب المفرق.

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