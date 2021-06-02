الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 01:13 م

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

لقاح


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في محافظة المفرق، منذ انطلاق عمليات التلقيح 56 ألف شخص منهم 3661 معلما ومعلمة، وفقا لمدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات.

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وقال عليمات، اليوم الأربعاء، إن عملية تلقيح المعلمين التي انتهت، اخيرا، تمت من خلال ثلاثة مراكز تلقيح في المفرق و الزعتري، وحوشا، مؤكدا ان نسبة الاقبال على تلقي اللقاحات جيدة جدا.


وأشار إلى أن إعطاء اللقاحات يتم من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية، وتشمل مركز الامراض الصدرية، و مركزي صحي رحاب والزعتري، ومستشفيات الملك طلال العسكري، والبادية الشمالية الحكومي، والرويشد الحكومي، ومخيم الزعتري، إضافة إلى الفرق الجوالة.


ودعا الأشخاص المسجلين للحصول على اللقاح إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من خلال المنصة الخاصة بالتسجيل مع الالتزام بوسائل السلامة العامة كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى في مراكز تلقي اللقاح.


 




 

 


 

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