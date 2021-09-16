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الخميس، 16-09-2021 10:37 ص

المفرق: 940 الف دينار مخصصات قطاع الأشغال للعام المقبل

المفرق


الوكيل الإخباري -خصص مجلس محافظة المفرق مبلغ 940 ألف دينار من موازنته للعام المقبل لقطاع الأشغال العامة وفقا للناطق الإعلامي في المجلس صبري الزيادنة.

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وقال الزيادنة أن مخصصات قطاع الأشغال العامة تضمنت تخصيص مبلغ 150 الف دينار لمشاريع الصيانة الروتينية للطرق و100 الف دينار لمشاريع أعمال السلامة المرورية وإنارة الطرق، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 150 الف دينار لإنشاء وتحسين الطرق الثانوية والقروية و120 الف دينار لمشاريع إنشاء وتحسين الطرق الزراعية إضافة لتخصيص مبلغ 100 الف دينار لشراء آليات و10 آلاف دينار لرفع الجاهزية للحالات الطارئة في فصل الشتاء.


وأضاف اليوم الخميس، أنه تم تخصيص مبلغ 300 الف دينار لتنفيذ المرحلة الثانية من طريق الحزام الدائري بطول 3.5 كيلو متر والتي تمتد من شارع ايدون مرورا بمدارس الجود وصولا الى طريق المنطقة الحرفية أم النعام والتي تضاف للمرحلة الاولى من الطريق التي تم الانتهاء منها بطول 2.5 كيلو متر، لافتا إلى أن مسافة الطريق الكلية تبلغ 15 كيلو مترا حول مدينة المفرق .


وبين أن الطريق الدائري والمرسوم منذ تسعينات القرن الماضي كان بعرض 100 متر إلا أنه جراء الاعتداءات المتكررة عليه تقلصت مساحته الى ان اصبحت 30 مترا، موضحا أن الطريق وحال الانتهاء منه سيساهم بحل مشكلة أزمة المركبات داخل مدينة المفرق بشكل كبير.


 




 

 


 

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