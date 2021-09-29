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الأربعاء، 29-09-2021 05:50 م

المفلح: الوزارة عملت على اعفاء منتفعي برامج الوزارة من سداد القروض خلال الجائحة

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن جائحة كورونا، تسببت في تأخر دورها التنموي الذي تقوم فيه، وعلى إثرها تم استحداث معيار الاستجابة للازمات والصدمات واضافته إلى معايير استراتيجية أخرى، وأن عملها يأتي كردود فعل على الأزمات لكنه لا يمنع وجود مشاريع مواكبة مع التنمية.

وأضاف المفلح، خلال المنتدى الاعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن الوزارة عملت خلال الجائحة على اعفاء منتفعي برامج الوزارة من سداد القروض، إضافة الى توزيع الطرود والمساعدات المالية والاستجابات للعنف الأسري والمراكز الإيوائية لاحتواء الأشخاص. 

واشار الى أن مخصصات مشاريع الوزارة خلال عامي 2019 و2020 عادت إلى خزينة الدولة، بسبب ظروف كورونا خوفا من فشلها لو تم تنفيذها في خضم الجائحة.

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