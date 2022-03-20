المفلح: صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة فورًا

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، أيمن المفلح، إن صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة سيتم فورًا وعند تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية.



وأضاف المفلح، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الصندوق بدأ بتجهيز قائمة المستفيدين من المكرمة الملكية والمخصصة للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة، حيث ستحصل كل أسرة على مبلغ 100 دينار.

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