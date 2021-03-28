المفلح : لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

الوكيل الإخباري - قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته ومسودات المشاريع التي تم العمل عليها سابقا للأعوام (2014 و2015 و 2019) وتطويره من خلال إعداد مشروع له في خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخه.

اضافة اعلان



ودعا المفلح في بيان وصل " الوكيل الإخباري " إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.



وقال إن اللجنة جاءت ترسيخا للدستور الأردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها بموجب القانون الذي يجب أن لا يؤثر سلبا في هذا الحق أو يمس أساسه.



كما جاء تشكيل اللجنة امتثالا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها بموجب القانون.



واعتبر المفلح أن تشكيل اللجنة ياتي في سياق ضمان للاستدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وحوكمتها.



