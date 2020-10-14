المفلح يؤكد دور وزارة التنمية في التخفيف من آثار الفقر والبطالة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على الدور التنموي للوزارة في التخفيف من آثار الفقر والبطالة على المواطنين من خلال تقديم مشاريع الاسر المنتجة وريادة الشباب ومشاريع الجمعيات الخيرية وصناديق الائتمان المحلي.وشدد المفلح خلال زيارة تفقدية لمديرية تنمية جرش ومركز الرعاية والتأهيل على أهمية تقديم الخدمة النوعية الفضلى للمراجعين والالتزام بشروط السلامة المتبعة في ظل جائحة كورونا من التعقيم والتباعد الاجتماعي في المديرية والمكاتب والمراكز التابعة لها.وقال مدير مركز الرعاية مرزوق الزبون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المركز يخدم ذوي الإعاقة الذهنية من مختلف مناطق المملكة حيث يتواجد فيه 200 معاق من الذكور والإناث.وتفقد المفلح صندوق المعونة الوطنية واستمع من مديره عمر شعبان عن واقع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، بعد ان التقي المراجعين وأستمع لطلباتهم وعن جودة الخدمة المقدمة لهم.