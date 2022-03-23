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الأربعاء، 23-03-2022 02:41 م

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح، اليوم الأربعاء، بدء تحويل المكرمة الملكية السامية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية في كافة مناطق المملكة وذلك عبر الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.

وجاءت المكرمة الملكية السامية وقيمتها 100 دينار لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والتي تم الاعلان عنها يوم الأحد الموافق 20/3/2022، للتخفيف عن منتفعي الصندوق من برنامج المعونات الشهرية المتكررة، خلال شهر رمضان المبارك حيث يستفيد منها 107 آلاف أسرة بقيمة 11 مليون دينار من بينها 30 ألف أسرة مكونة من فرد واحد.

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