المفلح: 70-60 % نسبة المكررين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، إن عدد الأطفال الذين يعدون للتسول ويدخلون مراكز رعاية وتأهيل المتسولين من 60% إلى 70%.



وأوضح المفلح، لـ"المملكة" أن العديد من الأطفال يعودون إلى المراكز؛ بسبب إصرار الأهل على الحدث بالنزول إلى الشوارع للتسول، إضافة إلى المردود المادي الذي يحصلون عليه من المساعدات.



وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية تستطيع تأمين مساعدات نقدية لأسر الأطفال المتسولين.



وأشار إلى أن الوزارة حركت 4 قضايا اتجار بالبشر مرتبطة بالتسول المنظم منذ إقرار القانون المتعلق بهذه القضايا.

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