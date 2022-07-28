الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إطلاق معسكر الشباب الدولي في معان

قرى الأطفال SOS تطلق المعسكر الشبابي الأول

تجارة الأردن تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع تونس

وفد إعلامي عربي يزور إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة

مأدبا: فعاليات ثقافية هادفة بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن

تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم

المفلح: 70-60 % نسبة المكررين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

تعميم من التربية حول تسجيل الطلبة في الصف الأول

لماذا تأخر إقرار التأمين الصحي الخاص بالضمان؟

ال ابو عنزة وال السفاريني نسايب - صور

الخميس، 28-07-2022 09:21 م

المفلح: 70-60 % نسبة المكررين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين

5


الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، إن عدد الأطفال الذين يعدون للتسول ويدخلون مراكز رعاية وتأهيل المتسولين من 60% إلى 70%.

وأوضح المفلح، لـ"المملكة" أن العديد من الأطفال يعودون إلى المراكز؛ بسبب إصرار الأهل على الحدث بالنزول إلى الشوارع للتسول، إضافة إلى المردود المادي الذي يحصلون عليه من المساعدات.

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية تستطيع تأمين مساعدات نقدية لأسر الأطفال المتسولين.

وأشار إلى أن الوزارة حركت 4 قضايا اتجار بالبشر مرتبطة بالتسول المنظم منذ إقرار القانون المتعلق بهذه القضايا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720222612015719692463

إطلاق معسكر الشباب الدولي في معان

w

قرى الأطفال SOS تطلق المعسكر الشبابي الأول

w

تجارة الأردن تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع تونس

f

وفد إعلامي عربي يزور إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة

wwww

مأدبا: فعاليات ثقافية هادفة بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن

مدارس خاص

تعميم من التربية حول تسجيل الطلبة في الصف الأول

أخبار متعلقة
7202218194251598523818

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

620226141450672219918

التنمية الاجتماعية تقيم احتفالاً للأشقاء المنتفعين من الدور والمؤسسات الإيوائية

7202213215616627973811

وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين

6202230125016735876472

المفلح يلتقي مدراء التنمية ومكاتب صندوق المعونة في إقليم الشمال

1

وزير التنمية يؤكد أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

q

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام