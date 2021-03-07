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الأحد، 07-03-2021 03:22 م

المفوضية لـ الوكيل : 302 لاجئ تلقى لقاح كورونا اليوم الأحد

لال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خاص - قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري إن عدد اللاجئين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد 302 لاجئ في مخيم الزعتري ، منهم 163 لاجئاً حصلوا على الجرعتين من اللقاح .
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وأضاف الحواري لـ" الوكيل الإخباري" أن عدد اللاجئين في مخيم الأزرق الذين تلقوا لقاح كورونا 29 لاجئاً منهم 8 حصلوا على الجرعتين.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين الذين من المتوقع أن يتم إعطائهم اللقاح اليوم قد يصل نحو 170 لاجئاً ، منوهاً أنه سيتم استكمال إعطاء الجرعات خلال ساعات.

وبدأت وزارة الصحة، الأربعاء  الماضي ،حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مخيم الزعتري للأشخاص غير القادرين على الذهاب لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح في منازلهم من فئة كبار السن لأسباب مرضية.

 




 

 


 

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