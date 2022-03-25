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الجمعة، 25-03-2022 10:00 ص

المقاولون ينتخبون مجلسا جديدا اليوم

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الوكيل الإخباري - يتجه أعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين، الجمعة، للتصويت لانتخاب مجلس جديد مدته 4 سنوات، ويحق لأكثر من 1400 مقاول مسدد لاشتراكاته السنوية للنقابة، الانتخاب من التاسعة صباحا، وذلك في مقر نقابة المقاولين في منطقة دير غبار لاختيار نقيب ومجلس النقابة في دورته الـ24، للأعوام (2022-2025)، بعد انقطاع دام عاما واحدا، بسبب تفشي جائحة كورونا.

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تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا وتغلق في تمام الساعة 6 من مساء اليوم، حيث تشرف على الانتخابات لجنة برئاسة أحمد يوسف الطراونة وعضوية؛ علي الشقارين، عطاالله الطراونة، ماجد بني هاني، عبد المعطي فاضل، عاطف القضاة، وفي الاحتياط إبراهيم القيسي، فواز زريقات.


وقالت النقابة في وقت سابق، إن عملية فرز الأصوات ستتم من خلال الفرز الآلي لأوراق المقترعين الذين عليهم التضليل على الدوائر الموجودة بجانب أسماء المرشحين، وذلك بعد إغلاق الصناديق عند السادسة مساء.


ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسجلة للنقابة نحو 1760 مسددا منهم 1420 مسددين ومصنفين يحق لهم الاقتراع.


حيث يتنافس على مركز النقيب 4 مرشحين هم النقيب الحالي أحمد اليعقوب من قائمة الوفاء، أيمن الخضيري من قائمة وطن، أحمد الحسينات، وائل طوقان من قائمة المقاول، فيما ترشح 3 مرشحين لمركز نائب النقيب هم: فؤاد الدويري من قائمة الوفاء، رفيق مراد قائمة وطن، عبدالله خليفة قائمة المقاول.


وترشح عن الفئات 1،2،3 (4 مقاعد) 13 مرشحا هم: عصام الكساسبة، إبراهيم الحجة، عبدالعزيز أبو الرب، سائد الشايب، أنس القروم، محمود الطيطي، ناصر أبو حليمة، حسام النمروطي، ماهر العلي، عبد الحكيم البستنجي، هشام الموسى، عزمي الزريقات، عامر الضمور.


وترشح عن الفئات 4،5 (3 مقاعد) 12مرشحا هم: محمد الكوز، إبراهيم الشرمان، محمد الصالحي، أمين عبدالقادر، ياسين الطراونة، عمر الطراونة، باسم الحمدان، محمد الزيادات، علي الوحش، زياد هرماس، موفق أبو عبيد، شوكات حمارنة.


وكانت الهيئة العامة للنقابة عن الفئة السادسة قد انتخبت الشهر الماضي ممثل الفئة السادسة في مجلس النقابة والتي فاز بها خالد ناجح الجعار.
وأكد مجلس النقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في إجراء الانتخابات، مؤكدا اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي حددتها الحكومة للحفاظ على صحة أعضاء الهيئة العامة للنقابة.


ويتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب و8 أعضاء، أربعة منهم من الأعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الأولى ووفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها، وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة.

 

المملكة

 




 

 


 

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