المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس نقابة المقاولين برئاسة النقيب، المهندس أحمد اليعقوب، اليوم الأربعاء، مسودة التعديل للمادة "175" لقانون العقوبات، والتي تتعرض لتنفيذ عقود الإنشاءات في الأردن.



وبحث المجلس بحضور عدد من المحامين المتخصصين في مجال العقد وبعض أعضاء الهيئة العامة في أثر هذا التعديل على قطاع الإنشاءات، حيث اتفق الحضور على تشكيل لجنة لدراسة التعديل وتقديم مذكرة تحليلية لخطورة تحويل المفهوم المدني لعقد المقاولات إلى عقوبات جزائية وذلك بعد أن تم أخذ الرأي القانوني.

اضافة اعلان