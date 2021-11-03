الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

ورشة حول تعزيز إدارة وزارة الشباب

جمعية سيدات جرش تنظم مسرحية بعنوان مجتمع متماسك

عطل مفاجئ يصيب ماسنجر

اختتام دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين بالبلقاء

إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في فيينا

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات منظمة النهضة (أرض)

الأربعاء، 03-11-2021 10:20 م

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

9202114194350496267114


الوكيل الاخباري - ناقش مجلس نقابة المقاولين برئاسة النقيب، المهندس أحمد اليعقوب، اليوم الأربعاء، مسودة التعديل للمادة "175" لقانون العقوبات، والتي تتعرض لتنفيذ عقود الإنشاءات في الأردن.

وبحث المجلس بحضور عدد من المحامين المتخصصين في مجال العقد وبعض أعضاء الهيئة العامة في أثر هذا التعديل على قطاع الإنشاءات، حيث اتفق الحضور على تشكيل لجنة لدراسة التعديل وتقديم مذكرة تحليلية لخطورة تحويل المفهوم المدني لعقد المقاولات إلى عقوبات جزائية وذلك بعد أن تم أخذ الرأي القانوني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202123191952422598665

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

مدرسة

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

d

التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

1120211182713616687582

ورشة حول تعزيز إدارة وزارة الشباب

10202127234659542333277

جمعية سيدات جرش تنظم مسرحية بعنوان مجتمع متماسك

f

اختتام دورة تطوير مهارات الأدلاء السياحيين بالبلقاء

أخبار متعلقة
الهواري

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

102021518337349218284

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

كورونا 3

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

10202162007963402754

وزير الصحة : نسب التدخين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في الأردن

1020217121846534565467

وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

1020215125011377480498

الضمان يبحث التعاون مع مركز الإسعاف الجوي