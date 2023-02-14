المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الوكيل الإخباري - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من القاء القبض على أعضاء شبكة اقليمية لتهريب المخدرات، بعد 3 اشهر من المتابعة والتحقيق وتحبط تهريبهم ل 800 الف حبة مخدرة لاحدى دول الجوار .



وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ معلومات استخبارية وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر عن شبكة جرمية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة وتمتد بارتباطات مع شبكة اقليمية لتهريب المواد المخدرة .



وتابع الناطق الإعلامي انه وعلى مدى ثلاثة أشهر تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة المعلومات وجمع ما توفر من معلومات من داخل المملكة وخارجها إذ قادتهم تلك الجهود لتحديد أعضاء تلك الشبكة داخل المملكة وأماكن نشاطاتهم واخفائهم للمواد المخدرة في محافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة .

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وأكّد انه وبعد التأكد من المعلومات والمواقع كافة جرت مداهمتها جميعا وفي ذات الوقت، إذ أُلقي القبض على 5 أشخاص 4 منهم من جنسية عربية ، وهم جزء من حلقة اقليمية للاتجار والتهريب لدول الاقليم .



وبتفتيش المواقع جرى ضبط 85 كرتونة تحوي مواد تنظيف ، أُخفي بداخلها 800 الف حبة مخدرة ( 150 كغم ) بطريقة مخفية أعدت تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، وما زالت التحقيقات جارية.



