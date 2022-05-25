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الأربعاء، 25-05-2022 07:43 م

المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية

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الوكيل الاخباري - نظمت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الأربعاء ، معرضآ للصور والوثائق الوطنية في كلية العقبة الجامعية / محافظة العقبة احتفاء بذكرى الاستقلال .

وقال مدير عام المكتبة الدكتور نضال الاحمد العياصرة الذي افتتح المعرض، إن افتتاح المعرض جاء استنادا إلى مذكرة التعاون التي جرى توقيعها مع جامعة البلقاء التطبيقية عام 2019 ،مشيرًا الى ان المكتبة الوطنية ستقوم بالاحتفال بعيد الاستقلال في جميع محافظات المملكة من خلال اقامة معرض للصور والوثائق احتفاء بتلك المناسبة .

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