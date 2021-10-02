المكرمة السامية: بدء تقديم طلبات انتقال الطلبة السبت

الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية / فرع المكرمة الملكية السامية عن بدء تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى.



ووفق بيان للمديرية، السبت، فإن تقديم الطلبات مخصصة للطلبة المرشحين للقبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2021 اعتباراً من الساعة ( 6 ) من مساء يوم السبت الموافق 2021/10/2 ولغاية الساعة ( 12 ) منتصف ليل الثلاثاء الموافق 2021/10/5.



ويجري تقديم الطلبات إلكترونيا فقط من خلال الموقع الالكتروني للمديرية (https://demc.jaf.mil.jo) ولا يقبل الطلب ورقياً وحسب الشواغر المتوفرة تنافسياً، وعلى الطالب ادخال نفس البيانات التي أدخلها عند تقديم طلب المكرمة ( الرقم الوطني، رقم الدفع )، وفي حال تمت الموافقة على طلب النقل يعتبر قبول الطالب في التخصص السابق لاغياً.

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