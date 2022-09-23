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الجمعة، 23-09-2022 11:38 ص

الملازم الحجاحجة : هكذا انقذنا ملاك من تحت أنقاض عمارة اللويبدة– فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف الملازم جزاع الحجاحجة عن تفاصيل جديدة لإنقاذ الطفلة ملاك والتي بقيت لأكثر من 26 ساعة تحت أنقاض عمارة اللويبدة في العاصمة عمّان، والتي انهارت وراح ضحيتها 14 شخصاً.

واكد الحجاحجة في حديثه لبرنامج "يسعد صباحك" عبر التلفزيون الأردني، أن الطفلة كانت موجودة في غرفة المعيشة داخل عربتها ونائمة حتى لحظة إخراجها.

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