الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

الوكيل الاخباري - استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اختبارات 407 من المدرسين الأردنيين للعمل في دولة قطر خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023.



وبحسب بيان للملحقية الثقافية القطرية في الأردن، اليوم الثلاثاء، فإن هذا العدد يعتبر الدفعة الأولى من الخطة السنوية التي تنفذها الوزارة لاستقطاب مدرسين ومدرسات أردنيين للعمل في المدارس القطرية.



وقالت إن المدرس الأردني يتمتع بخبرات أكاديمية وتربوية تساهم في تنفيذ خطة دولة قطر في مجال التعليم العام، وأضافت الملحقية أن هؤلاء المعلمين سينضمون للجالية الأردنية العاملة في مختلف المجالات في دولة قطر.

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