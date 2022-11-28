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الإثنين، 28-11-2022 11:46 م

الملكة القرينة كاميلا تستقبل الملكة رانيا في لندن

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الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في لندن جلالة الملكة القرينة كاميلا التي استقبلتها إلى جانب الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك في كلارنس هاوس.

وستشارك جلالة الملكة رانيا خلال زيارتها القصيرة إلى المملكة المتحدة في حفل استقبال تستضيفه الملكة القرينة في قصر باكنغهام يوم غد الثلاثاء بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات كجزء من حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

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