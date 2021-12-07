الملكة تبارك لاكاديمية تدريب المعلمين حصولها على الاعتماد الدولي

الوكيل الاخباري - باركت جلالة الملكة رانيا العبدالله حصول أكاديمية تدريب المعلمين على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، والذي يعد أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال زيارة جلالتها اليوم لمكاتب اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في مجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تجولت جلالتها في المكاتب والتقت الموظفين واستمعت إلى عرض عن برامج الأكاديمية بعد انتقالها من المبنى المقام في الجامعة الاردنية.

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