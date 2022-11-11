الجمعة 11-11-2022
الوكيل الاخباري

الملكة تدعو لنقلة نوعية في الاستجابة للأزمات العالمية

الملك يعود إلى أرض الوطن

كشف موعد إعلان المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

الإمارات تبدي استعدادها لتمويل مشاريع أردنية بالاقتصاد الأخضر والمناخ

التربية تنعى المعلمة روان الجندي

بالخطأ.. حدث يطلق النار على والدته في صافوط

الضمان: الدراسات الاكتوارية تسعى لكشف المخاطر وتقليلها في المستقبل

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

للأردنيين.. إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة

الملك يعقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني

الجمعة، 11-11-2022 06:32 م

الملكة تدعو لنقلة نوعية في الاستجابة للأزمات العالمية

d445962f-a906-448b-b8d8-bc66c0f48340


الوكيل الإخباري - دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله المجتمع الدولي للعمل المشترك من أجل نقلة نوعية في الاستجابة للأزمات العالمية، جاء ذلك في كلمتها خلال الدورة الخامسة لمنتدى باريس للسلام في فرنسا اليوم الجمعة.

اضافة اعلان


وأشارت جلالتها إلى أن العالم يواجه التقاءً للأزمات، بدءاً بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي وعدم المساواة وتآكل الثقة.

 

وقالت مع ذلك، وفي كثير من الأحيان نفشل في مواجهة المخاطر المشتركة بروح التكاتف المشترك.


وأضافت "مجرد محاولة الحفاظ على ثبات الأمور ليس كافياً".

 

ودعت إلى أربع عمليات تصويب حاسمة في نهج البشرية للتعامل مع التحديات المشتركة وهي: "تجديد ثقتنا بالحقيقة، والاعتراف بأننا جميعاً متساوون في القيمة، وحماية المستقبل، والإيمان بقدرتنا على إعادة بناء العالم كما نتمنى أن يكون".


وشددت جلالتها على أهمية قول الحقيقة وأن نصدق الأقوال بالعمل. وقالت "الصدق هو أساس الثقة، لكن الكلمات ليست كافية، فالتشاؤم ينمو في الفجوة بين الأقوال والأفعال".


وبالإشارة إلى استجابة العالم للتغير المناخي كمثال، أبرزت جلالتها "الفجوة بين الوعود والسياسات"، وأشارت إلى التناقض الكبير بين ما تم تحقيقه والتعهدات في اتفاق باريس لعام 2015 لتجنب ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وإلى تقرير الأمم المتحدة مؤخراً حول المناخ والذي يُقدر بأن درجات الحرارة سترتفع درجة كاملة فوق الحد البيئي الآمن.


وقالت جلالتها "فات الأوان على قوائم الأمنيات. نحتاج إلى قوائم عمل ملزمة لإنقاذ مصداقيتنا وكوكبنا".


وشددت جلالتها على ضرورة تجديد الأمل والثقة بأنفسنا. وقالت على الرغم من الأزمات المتعددة التي نواجهها، إلا أن البشرية أحرزت تقدماً هائلاً. ففي العقود القليلة الماضية، خرج مليار شخص من الفقر المدقع، وانخفض معدل وفيات الرضع بأكثر من النصف، ويذهب المزيد من الأطفال إلى المدرسة.


وأضافت لم تكن التكنولوجيا وحدها هي التي مكّنت هذه المكاسب، بل إنه التعاون والثقة، وغريزة المساعدة، والخير الذي يكمن في قلوب البشر.


وأطلق المنتدى في عام 2018، يقام سنوياً بهدف المساهمة في سد فجوة الحوكمة من خلال جمع أصحاب العلاقة لتطوير حلول ملموسة للتحديات التي تواجه العالم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
(أرشيفية)

عجلون: مطالبات بإجراء الصيانة للشوارع والبنى التحتية مع دخول الشتاء

197190-e1620239148712

الملك يعود إلى أرض الوطن

1120227225816583132565

كشف موعد إعلان المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

3a003bd2-db5d-4dc9-b6aa-9596557418a4_16x9_1200x676

يوم طبي مجاني في الربة يوم غد السبت

image (9)

الإمارات تبدي استعدادها لتمويل مشاريع أردنية بالاقتصاد الأخضر والمناخ

82022318548588538248

التربية تنعى المعلمة روان الجندي

أخبار متعلقة
1666080805216

وزير السياحة يزور جناح الأردن المشارك بمعرض سيال باريس

whatsapp_image_2022-10-15_at_3.07.56_pm

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء

469312_1_1663751894

وزارة التنمية تكشف قيمة المساعدات لمتضرري عمارة اللويبدة

0L5A1065

905 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

6411A6D0-6CFB-40CF-B879-601889DD5C90

ما هي عقوبة حدث قتل آخر بـ "طوبة" في ماركا أمس؟.. قانوني يُجيب

1662537653778

الخضري: موازنة مجالس المحافظات توزع على الدوائر الحكومية كمشاريع رأسمالية