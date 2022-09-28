الملكة تزور مركز بناء المهارات في محافظة الطفيلة

الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مركز بناء المهارات في محافظة الطفيلة، والذي ينظم العديد من الدورات التدريبية للخريجين الجدد بهدف تطوير مهاراتهم اللازمة لسوق العمل، وبتمويل من مكتب جلالتها.



والتقت جلالتها عدداً من الشباب الخريجين، مستمعة إلى تجربتهم في المركز الذي عزز من فرص توظيفهم بعد تمكينهم بالمهارات والدورات الفنية والتقنية المتخصصة اللازمة لسوق العمل.



وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة ايستارتا للبرمجيات الدكتور معتز النابلسي ومجموعة من الفريق التنفيذي للشركة ومنسق المركز أحمد مرايات، التقت جلالتها في قاعة التدريب الرئيسية عدداً من المتدربين المشاركين في دورة لشركة البرمجيات ايستارتا والتي سيتم على أثرها توظيف الناجحين بها في الشركة سواء في مقرها في عمان أو من مناطق سكناهم في محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان