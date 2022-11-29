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الوكيل الاخباري

الملكة تشارك في نشاط حول العنف ضد النساء والفتيات

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الثلاثاء، 29-11-2022 11:23 م

الملكة تشارك في نشاط حول العنف ضد النساء والفتيات

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الوكيل الاخباري - حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء في لندن، النشاط الذي استضافته جلالة الملكة القرينة كاميلا بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات. وذلك كجزء من حملة الأمم المتحدة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر النشاط الذي أقيم في قصر باكنغهام عدد من الشخصيات الملكية من المملكة المتحدة وأوروبا، من بينهم ملكة بلجيكا الملكة ماتيلدا وسمو الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك والسيدة الأولى لسيراليون فاطمة مادا بيو، وممثلين عن منظمات خيرية وعدد من أعضاء الحكومة البريطانية وعدد من الناجيات من العنف وعائلاتهن.

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