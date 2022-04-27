الملكة تقيم إفطاراً لعدد من السيدات في اربد

الوكيل الاخباري - اقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في اربد مأدبة الإفطار لمجموعة من سيدات المحافظة الناشطات في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والإعلامي والتربوي.



وشكرت جلالتها السيدات على الاستقبال، وقالت اربد معروفة بجمال الربيع فيها، ودائما أحب زيارتها.



ونوهت الى الجهود الكبيرة لسيدات اربد في المسيرة التربوية والتنموية، وفي العمل المجتمعي مشيرة الى ان هذه الجهود دائما تُترجم من قبلهن بالعطاء والعمل المميز.

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