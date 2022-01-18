الملكة رانيا العبدالله تزور جمعية سيدات تل الرمان التعاونية وتطلع على أنشطتها

الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، جمعية سيدات تل الرمان التعاونية في محافظة البلقاء، والتقت الهيئة الإدارية وعددا من المستفيدات.



وخلال اللقاء، تحدثت رئيسة الجمعية، عايدة غنمه، عن برامج الجمعية والأهداف التي يعملون على تنفيذها في مجالات تنمية المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.



وأشارت إلى أن جمعية سيدات تل الرمان، التي تأسست عام 2017، هي الوحيدة المتواجدة في المنطقة، وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع لخدمة المجتمع المحلي والتي منها عقد دورات تدريبية لسيدات المجتمع المحلي مثل دورات فنون الطهي والخياطة والتطريز.

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