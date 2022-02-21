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الإثنين، 21-02-2022 06:25 م

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

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الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم منطقة الذهيبة الشرقية واطلعت على الخدمات المقدمة من قبل جمعية العهد والاتفاق الخيرية، والتقت مستفيدين من المحافظ الاقراضية التي تقدمها الجمعية، كما زارت جلالتها بيوتاً في المنطقة.

وخلال لقاء جلالتها مع أعضاء مجلس إدارة جمعية العهد والاتفاق الخيرية، قال رئيس الجمعية فرحان المذهان أن الجمعية تأسست عام 2013 بهدف تمكين المجتمع المحلي من خلال بناء قدرات الأهالي. وتعاونت الجمعية مع مؤسسة نهر الأردن وبتمويل من الديوان الملكي الهاشمي لتأسيس مجموعة مشاريع مدرة للدخل للأهالي.

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