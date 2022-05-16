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الإثنين، 16-05-2022 06:18 م

الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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الوكيل الاخباري - قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله وصاحبات السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين والأميرة عائشة بنت الحسين وسمو الأميرة زينة الفيصل، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي مستهل الزيارة القصيرة اليوم إلى ابو ظبي، قدمت جلالتها العزاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”.

كما قدمت جلالتها العزاء لزوجة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي.

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