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الثلاثاء، 02-04-2024 11:19 م

الملكة رانيا العبدالله تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش

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الوكيل الاخباري - أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مأدبة إفطار لعدد من الفعاليات النسائية في محافظة جرش بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.

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وعبرت جلالة الملكة رانيا، عن محبتها لجرش وأهلها بالقول "جرش حلوة بطبيعتها وتاريخها وآثارها، بس الأحلى من كل هذا أهلها وناسها وسيداتها".

 

من جهته أعرب المحافظ الفاعور، عن شكره لجلالة الملكة على هذه اللفتة الرمضانية وعلى جهودها وما تقوم به من مبادرات خدمة للمجتمعات المحلية.

 

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